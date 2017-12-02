Eski Antakya sokaklarındaki atölyesinde Osmanlı motiflerinden tarihi mozaiklere kadar bir çok eseri ahşap yakma tekniği ile yeniden canlandıran Hüseyin Bilgin, bir yandan da bu sanat dalını özellikle genç öğrencilere öğretmeye çalışıyor.

İHA'nın haberine göre resimlerinde boya ve kalem yerine havya kullanan Hüseyin Bilgin, ahşabı yakarak yaptığı resimlerle görenleri bu sanata hayran bırakıyor.

Düzgün kesilmiş ağaçların üzerine yakarak yapacağı resimlerin genel hatlarını çizen Bilgin, daha sonra çizdiği yerleri yakarak tonlama yapıyor. Fotoğrafı andıran resimler kendine hayran bırakıyor.

Yakma resim ustası Hüseyin Bilgin, "Mesleğe 2004 yılında başladım. Aslında üniversiteye hazırlanırken bir resim öğretmenim sayesinde başladım. Teknik olarak nasıl yapılacağını gösterdi, biz geliştirerek, çalışarak yakma sanatını şu anki durumuna getirdik. Konu olarak genelde Antakya temalarını kullanıyorum ama onun yanında figüratif, kendime özgü bazı çalışmalarım da mevcut. Genelde memleketimiz, Antakya'mızın ve tüm Hatay'ın yöresel mekanları için eserler üretiyoruz" dedi.

Bilgin, kurs almak isteyenlerin çok istekli olduğunu kaydederek, "Öğrencilerimiz son zamanlarda özellikle inanılmaz bir istekleri var yakma tekniğine karşı. Kara kalemle yağlı boya ile yapılan şeyin yakma ile nasıl yapıldığını çok merak ediyorlar. Ve onu gördükleri zaman zaten bir daha eline alan bırakamıyor" ifadesini kullandı.

Hüseyin Bilgin, "Yakma resmin kolay yönleri de var, zor yönleri de var. En zor yönünü söyleyecek olursak hata kabul etmemesi. Kara kalemde siliyorsunuz hata yaptığınızda ama bu teknikte öyle bir şansınız yok. Yanlış yaparsanız bozulabiliyor bazen. Baştan da başlama durumunuz olabiliyor" dedi.