Hatay’ın Defne İlçesi Dursunlu Mahallesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir binanın üzerine yamaçtan kaya parçaları yuvarlandı. Dairelerinde uyuyan vatandaşlar deprem etkisiyle uyanırken olayda şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

Edinilen bilgiye göre gece 02:00 sularında meydana gelen olayda, yamaçtan kopan kaya parçaları hemen yakınında bulunan bir binaya isabet etti. Binanın 1 ve 2. katlarında giren dev kaya parçaları binada deprem etkisi yarattı. Dairelerin içerisine kadar kaya parçaları girerken aileler büyük bir panikle uyandı. Korkulanın olmadığı olayda apartmanda büyük hasar meydana geldi.

MANEVİ OLARAK TAHRİBATIMIZ ÇOK AĞIR

İHA'nın haberine göre, olayın maddi kısmından çok manevi olarak ağır travma yaşadıklarını belirten bina sakinlerinden Sercan Gül, deprem etkisiyle uyandıklarını ve çocuklarını için çok korktuklarını ifade etti. Sercan Gül, “Olay gece 2 sularında biz uyurken meydana geldi. Büyük bir gürültüyle, deprem sesi, deprem hissi uyandıracak bir şekilde gürültüyle kaya parçaları üzerimize döküldü. Ani bir hareketle, zaten o sıra direk çocuğum aklıma geldi, çocuğumu aldım getirdim. Göçüklerin arasından çıkardım. Çok ucuz atlattık. İşin maddi kısmından çok manevi kısmı, maneviyat olarak çok ciddi bir şekilde yıprandık. Sadece şunu söylüyorum ben, bu tarz olayların yaşanmaması için ki hatta bundan 1 ay önce, üst kat komşumuz gerekli yetkili kişilere beyanda bulunmasına rağmen sözel olarak, hiçbir şekilde bir yetkili keşif yapıp buradaki binanın yapısının uygun olup olmadığını test etmeye gelmedi.

Fakat bunda suçlu olan kimdir derseniz bence burada yapının yapılmasına izin veren kurum yada kuruluşlar, belediye şu bu altında imzası olan herkes bu durumdan suçludur. Manevi olarak tahribat çok ağır. Ağır bir travma yaşadık, çok zor kalkacağımı düşünüyorum. Perişan olduk yani öyle söyleyeyim. Mümkün mertebe yetkililerin bu konuda duyarlı, artık bu tarz olayların yaşanmaması için duyarlı ve rant uğruna bir şey yapmamalarını rica ediyorum” dedi.

Yamaçtan düşen kayaların ardından 2’si ağır tüm dairelerde hasar oluşurken birçok daire sahibi evlerini boşaltarak binayı terk etti.