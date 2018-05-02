Hatay’da orman yangını

Hatay'ın Arsuz ilçesinde dün henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aşırı rüzgar ve ulaşım güçlükleri nedeniyle zorlukla müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İHA'nı haberine göre, Arsuz ilçesindeki Kale mevkiinde Amanos dağı eteklerinde dün 4-5 hektar kızılçam ve makilik alanda yangın çıktı. Yangın bölgesine Arsuz Orman İşletme Şefliği ve Kahramanmaraş Bölge Orman İşletme yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Çıkış sebebi bilinmeyen yangına 6 iş makinesi, 10 arazöz, 5 su tankı ve 90 kişilik ekiple gün boyu müdahale edildi. Aşırı rüzgar ve ulaşım güçlükleri yangının söndürülmesini zorlaştırırken, yangının yayılmaması için çalışmalar devam etti.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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