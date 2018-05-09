Hatay İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, Tel Rıfat, Azez, Cerablus ve Deyrizor bölgelerinde terör örgütü DEAŞ için savaşan Suriye uyruklu Hasan Muhammet N.’nin kaçak yollardan Türkiye sınırını geçerek Hatay’a geldiği bilgisine ulaştı. Çalışmalarını yoğunlaştıran Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Hasan Muhammet N.’nin saklandığı evi tespit etti. Geçen hafta yapılan baskınla gözaltına alınan DEAŞ’lı sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
‘ASKERİ VE DİNİ EĞİTİM ALDIM’
Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre ifadesinde DEAŞ içinde bulunduğu kabul eden Hasan Muhammet N., “2013 yılında DEAŞ’a katıldım. Benimle ilgili bir ay süren geniş çapta bir tahkikat yapıldıktan sonra askeri ve dini eğitim aldım. Eğitim aldığım grubun içinde Rusya, Ürdün ve Lübnan’dan gelen kişiler vardı. Silahlı eğitimden sonra o dönem Esad rejiminin kontrolünde olan Tel Rıfat’taki Minniğ Havaalanı çevresinde yapılan kuşatmada görev aldım. Havaalanının alınmasından sonra DEAŞ’lı bir savaş grubu ile birlikte Azez’e gittim. Azez’de 4 ay kaldıktan sonra Cerablus bölgesine geçtim. Burada da 7 ay kaldım ve Deyrizor bölgesine geçtim. Deyrizor’da kolumdan yararlandım. Ebu Kemal bölgesinde DEAŞ ameliyat ve tedavimi yaptırdı. DEAŞ içinde bulunduğum dönemde 90 dolar aylık alıyordum. Türkiye’ye eylem yapmak için gelmedim. Hayatımı tekrar kurmak için geldim” dedi.
‘EYLEMLERİ EMİRLER BİLİYORDU’
DEAŞ’ın, ‘İslam devleti’ ismini kullanarak tüm dünyada ilgi çekmeyi başardığını belirten DEAŞ’lı Hasan Muhammet N., terör örgütü ile ilgili şu bilgileri verdi: “Tüm dünyadan DEAŞ’a savaşmaya gelen kişiler, internetteki videolardan etkilenip katılıyordu. Irak ve Suriye’ye geldikten sonra gerçeği görüp ayrılmak isteyenlere izin verilmiyordu. Canlı bomba tarzı eylemler özellikle ikna olmuş kişilere yaptırıldı. Bu tür eylemleri yapacak kişilerin kaldıkları evler gizliydi. Avrupa’da yapılan canlı bomba eylemleri DEAŞ’ın en üst düzeydeki istihbarat emirlerinin bilgisi dahilinde oluyordu. Bu eylemler gizlilik içinde yapılırdı. DEAŞ bir devlet gibi hareket ederdi. Bir devlet gibi yönetim birimlerine ayrılmıştı. Örgüt içinde her birim gizlilik içinde yönetilirdi.”
DEAŞ içinde emir düzeyindeki kişilerin özenle seçildiğini de anlatan Hasan Muhammet N., “Dünyanın her tarafından konusunda uzman kişiler DEAŞ’a katıldıktan sonra seçilir ve görevlendirilirdi. Örneğin Fransız bilgisayar uzmanları, Suudi Arabistanlı finans uzmanları, DEAŞ içerisinde emir sıfatıyla görev yapmaktaydı” dedi. 1 Mayıs günü yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hasan Muhammet N.’nin saldırı için gelip gelmediği yönünde araştırmaların sürdüğü bildirildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.