Hatayspor'un kulüp başkanı Mehmet Maden, yeni sezon öncesi için e-bilet (Passolig) uygulamasının hayata geçirilmesi için imzaların atıldığını bildirdi.

Maden, yaptığı yazılı açıklamada Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig maçlarında kullanılan e-bilet uygulamasının Hatayspor maçlarında da kullanılması için gereken çalışmaların kısa sürede bitirileceği belirtti.

Yeni sezonda her şeyin farklı ve güzel olacağına inandığını aktaran Maden açıklamasında "1.Lig'e renk katan iddialı takım olacağız. Tüm hazırlıklarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Taraftarlarımız 15 Haziran’dan itibaren Antakya’da bir alışveriş merkezinde açılacak olan Hatay Store mağazasından da passolig kartlarını temin edebilecek. "ifadelerini kullandı.

Hatayspor Osman Çalgın Tesislerinde gerçekleşen imza törenine Hatayspor Genel Sekreteri Aydın Toksöz ve Passolig Pazarlama Direktörü Metin Karaoğlu'nun katıldığı bildirildi.