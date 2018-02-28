HT Magazin'de yer alan habere göre, verdiği bir röportajda yer alan “Gündüz dayak yiyen kadın gece neden hâlâ kocasıyla yatar? Kocası iyi sevişiyor diye mi? Böyle olduğu sürece dayak yemeye devam edecek” şeklindeki açıklamalara açıklık getiren ünlü oyuncu, “Ben bambaşka bir şeyden bahsediyordum. Kadına şiddet çok korkunç bir şey. Bitkiler dahil tüm canlılara şefkat göstermek zorundayız. Kimse kimseden üstün değil” dedi.





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