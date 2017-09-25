2017 Dünya Tekvando Grand Prix serisinin Rabat ayağında kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, altın madalya kazandı.



Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen organizasyonun son gününde 3 Türk sporcu madalya mücadelesi verdi.



Kadınlar 57 kiloda tatamiye çıkan Hatice Kübra İlgün, ilk turda Danirmarka'dan Sarah Malyyke'yi, ikinci turda İran asılı olan ve Belçika adına yarışan Raheleh Asamani'yi, çeyrek finalde İsveç'ten Nikita Glasnovic'i, yarı finalde de Güney Kore'den Ahn Reum Lee'yi yenerek adını finale yazdırdı.



Finalde son 2 olimpiyat şampiyonu İngiliz Jade Jones'u mağlup eden milli sporcu, altın madalyanın sahibi oldu. Hatice Kübra, aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma yolunda hanesine 40 puan yazdırdı.



Kadınlar 57 kiloda mücadele eden bir diğer milli sporcu Zeliha Ağrıs, çeyrek finalde elendi. Erkekler 68 kiloda Türkiye'yi temsil eden Berkay Akyol da ilk turda organizasyona veda etti.



Türkiye, bu sonuçlarla grand prix serisinin ikinci ayağını 2 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı.



Organizasyonun ilk gününde kadınlar 67 kiloda Nur Tatar Askari altın, İrem Yaman bronz, ikinci gününde de kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım bronz madalyanın sahibi olmuştu.



"OLİMPİYAT HAVASINDA GEÇTİ"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, şampiyonada madalya kazanan sporcuları tebrik etti.



Nur Tatar ve Hatice Kübra İlgün'ün, olimpiyat şampiyonlarını yenerek kürsünün zirvesine çıktıklarına dikkati çeken Şahin, şu ifadeleri kullandı:



"Nur, sırasıyla son olimpiyat üçüncüsü ve olimpiyat şampiyonunu yenerek dünya şampiyonluğu formunu ileriye götürdü. Hatice Kübra ise finalde son 2 olimpiyat şampiyonu, tekvandonun en gündemdeki sporcusu Jones'u yenerek altın madalya kazandı. Sporcularımız, teknik ekibimizle büyük bir uyum içerisinde ve bu da doğal olarak beraberinde başarıyı getiriyor. Adeta bir olimpiyat havasında geçen grand prix serisinin Rabat ayağını 2 altın ve 2 bronz madalyayla çok iyi bir şekilde tamamladık. Sporcularımız, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na çok sayıda katılım hedefimiz doğrultusunda başarıyla ilerliyor. Hedefimize ilerleme yolunda bize her türlü imkanı sunan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a büyük tekvando ailesi adına teşekkür ederim."

Hatice Kübra İlgün