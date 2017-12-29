Cadde’nin haberine göre, Hatice, Nurgül Yeşilçay'ın medikal malzemeleri işiyle uğraşan eski sevgilisi Özgür İnal'la yürürken objektiflere takıldı.



Fotoğraf çekilmesinden rahatsız olan ikili, muhabirlerin "İlişkiniz hayırlı olsun" sözlerine "Sağ olun" yanıtını verdi.



Hatice’nin gittiği bir davetten Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu. Davetteki arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafta ‘karın içeri, göğüs dışarı’ pozu verdiği öne sürülmüştü.

Özgür İnal

Hatice