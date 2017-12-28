HT Magazin’de yer alan habere göre, çıkışta gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Şendil, kendisine bir hayli zayıfladığı söylenince “Aldığım kiloyu vermek biraz sancılı oldu. Şimdiye kadar 20 kilo verdim daha da vermek istiyorum” dedi.



burak sağyaşar

hatice şendil