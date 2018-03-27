Cadde'nin haberine göre, setlere döneceğini söyleyen Şendil, “Oğlumuz Can 10 aylık oldu. Biraz daha büyüsün istiyorum. Önümüzdeki sene gelen teklifleri değerlendireceğim” dedi.



Sağyaşar ise, yapımcısı olduğu Söz dizisinin birçok ödüle layık görülmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Bu Konu İle İlgili Haberler