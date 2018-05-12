Haugesund - Kristiansund BK maçı istatistikleri

Haugesund ve Kristiansund BK, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Haugesund 14 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Kristiansund BK 10 puanda ve 10. sırada. Haugesund son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi ile oynadı. Kristiansund BK, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 505. İddaa'da Haugesund kazanır 1.55, berabere biter 3.30, Kristiansund BK kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Haugesund son haftadaki Kristiansund BK müsabasında 2-3 yenildi.

Kristiansund BK, Haugesund karşılaşmaında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Haugesund, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

Kristiansund BK, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Kristiansund BK, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.