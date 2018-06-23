Haugesund - Lilleström sahaya çıkıyor

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Haugesund, 24 Haziran 2018 Pazar günü Lilleström takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. 24 puanlı Haugesund 4. sırada bulunuyor, Lilleström 12 puana sahip ve 13. sırada. Ev sahibi Haugesund, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Lilleström, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 225 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Haugesund kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.10, Lilleström sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Haugesund önceki hafta Kristiansund BK mücadelesinde 2-3 yenildi.

Lilleström, Sandefjord karşılaşmaında 1-3 kazandı.

Haugesund, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Haugesund, kendi sahasında 7 gol attı, 6 gol yedi.

Lilleström, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lilleström 7 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.