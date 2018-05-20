Haugesund - Rosenborg maçı istatistikleri

Haugesund ve Rosenborg, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. 18 puanlı Haugesund 4. sırada bulunuyor, Rosenborg 21 puana sahip ve 2. sırada. Haugesund son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi ile oynadı. Rosenborg son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 478 kodlu maçı oynayanlar; Haugesund galibiyet oranı 3.10, beraberlik oranı 3.00, Rosenborg galibiyet oranı 1.85. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Haugesund son hafta oynanan Kristiansund BK maçında 2-3 yenildi.

Rosenborg, Odd Grenland karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Haugesund, 5 gol attı ve 4 gol yedi.

Rosenborg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Rosenborg, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.