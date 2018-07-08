Haugesund - Sandefjord maçı istatistikleri

Norveç Eliteserien maçında Haugesund ile Sandefjord, 08 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Haugesund 25 puanla 6. sırada, Sandefjord 6 puanla 16. sırada bulunuyor. Haugesund, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. Sandefjord, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 427 kodlu maçı oynayanlar; Haugesund galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.00, Sandefjord galibiyet oranı 6.00. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Haugesund son hafta oynanan Kristiansund BK maçında 2-3 yenildi.

Sandefjord, Lilleström karşılaşmaında 1-3 yenildi.

Haugesund, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 8 gol yedi.

Sandefjord, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sandefjord 6 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.