Haugesund - Tromsö rakamlar

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Haugesund, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Tromsö takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Haugesund 18 puanla 5. sırada, Tromsö 17 puanla 7. sırada bulunuyor. Haugesund, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. Tromsö, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 290 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Haugesund kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.30, Tromsö sahadan galip ayrılırsa 3.40 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Haugesund son hafta oynanan Kristiansund BK maçında 2-3 yenildi.

Tromsö, Brann karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Haugesund, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 6 gol yedi.

Tromsö, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Tromsö, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.