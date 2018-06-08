Haukar - Selfoss maçı heyecanı

İzlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Haukar, 08 Haziran 2018 Cuma günü Selfoss takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:30. Maç öncesi Haukar 7 puanla 7. sırada, Selfoss 7 puanla 8. sırada bulunuyor. Haukar, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Selfoss son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 159. İddaa'da Haukar kazanır 1.85, berabere biter 3.40, Selfoss kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Haukar son haftadaki Vestri müsabasında 0-2 yenildi.

Selfoss ise Vestri karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Haukar, 5 gol attı ve 4 gol yedi.

Selfoss ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Selfoss, 3 gol atarken 5 gol yedi.