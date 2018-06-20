Haukar - Throttur Reykjavik maçı istatistikleri

İzlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Haukar, 21 Haziran 2018 Perşembe günü Throttur Reykjavik takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:30. Haukar 10 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Throttur Reykjavik 10 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi Haukar, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Throttur Reykjavik, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 449. İddaa'da Haukar kazanır 2.40, berabere biter 3.20, Throttur Reykjavik kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Haukar son haftadaki Selfoss müsabasında 2-1 yenildi.

Throttur Reykjavik ise Fram karşılaşmasında 0-4 kazandı.

Haukar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Haukar, kendi sahasında 10 gol attı, 7 gol yedi.

Throttur Reykjavik, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Throttur Reykjavik 9 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.