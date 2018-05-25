Haukar - Vikingur Olafsvik düellosu

İzlanda 1.Lig maçında Haukar ile Vikingur Olafsvik, 25 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:30. Haukar 4 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Vikingur Olafsvik 4 puanda ve 4. sırada. Haukar son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Vikingur Olafsvik son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 111. İddaa'da Haukar kazanır 2.60, berabere biter 3.60, Vikingur Olafsvik kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Haukar önceki hafta Vikingur Olafsvik mücadelesinde 2-3 yenildi.

Vikingur Olafsvik, Haukar karşılaşmaında 2-3 kazandı.

Haukar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Haukar, kendi sahasında 5 gol attı, 3 gol yedi.

Vikingur Olafsvik, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Vikingur Olafsvik, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.