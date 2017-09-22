Yağışların sabah saatlerinde Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde yerel olarak kuvvetli olması, aralıklarla cumartesi sabah saatlerinde kadar devam etmesi bekleniyor.



Dün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlere dönmesi ile birlikte 10-12 derece azalan hava sıcaklıklarının haftasonu 22-25 derece aralığında serin seyredeceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İstanbul, Tekirdağ ile Balıkesir'in kuzey çevreleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri (Toroslar mevkii) ile gece Yozgat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların; sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğleden sonra Giresun, akşam saatlerinden sonra Rize ile Trabzon'un doğu ilçeleri ve Beşikdüzü çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde hissedir derecede olmak üzere (6-10 derece) azalacak ve mevsim normalleri civarına düşecek.



Rüzgarın, genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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