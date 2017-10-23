Önümüzdeki 3 gün boyunca İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey ve batı kesimlerinin serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Salı günü yağışla birlikte özellikle batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 3 ile 7 derece birden azalması bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı ve kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'nin gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ve doğusu, Batı Karadeniz ile İstanbul çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Aydın, Muğla, İzmir, Antalya, Isparta, Burdur ve Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aydın ve Muğla'yı kapsayan bölgede bu gece başlayacak yağış, yarın sabahtan itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. İzmir, Balıkesir ve Antalya çevrelerinde bu geceden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlar Antalya'da yarın öğleden itibaren çarşamba akşama kadar aralıklarla çok kuvvetli ve yer yer şiddetli görülecek.

Isparta ve Burdur çevrelerinde yarın sabah başlayacak kuvvetli yağış çarşamba günü de sürecek.

Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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