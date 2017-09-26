İstanbul'da bugün sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağmur akşam ve gece saatlerinde ise kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, yağışın bugün öğle saatlerinde itibaren başlayacağı yarın ise etkisini artıracağı belirtildi.



Açıklamada şöyle denildi: "İstanbul'da geceden bu yana aralıklarla devam eden hafif sağanak yağışların; bugün öğleden itibaren etkisini artıracağı ve yarın akşam saatlerine kadar kentin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli , güney ilçelerinde ise kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir"



Önümüzdeki hafta boyunca rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde esmesi beklenirken beraberinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağnak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının da kademe kademe azalarak 25 dereceden 19 derecelere kadar gerilemesi bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kütahya, Osmaniye, Hatay'ın kuzey kıyıları, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Ankara, Eskişehir, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri ile zamanla Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), Kırklareli'nin doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olması bekleniyor.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.



3 İLE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yağışların ; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), Kırklareli'nin doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

DOĞU ANADOLU'DA 6 İLDE SAĞANAK

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde sağanak beklendiği bildirildi.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı, az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu olacağı, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan çevrelerinin, akşam saatlerinden itibaren de Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin hafif sağanak şeklinde geçeceği tahmin ediliyor.



Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde güneybatı ve güneyden, diğer yerlerde kuzeydoğu ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette rüzgar esecek.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta 2, Ağrı'da 5, Erzurum'da 7, Erzincan'da 12, Iğdır'da 11 derece ölçüldü.



Hava sıcaklığının Ardahan'da 23, Erzurum'da 24, Kars ve Ağrı'da 26, Erzincan'da 28, Iğdır'da 29 derece olması öngörülüyor.

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