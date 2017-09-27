İstanbul'da öğle saatlerine doğru rüzgarın şiddetini artırarak aralıklarla fırtına şeklinde esmesi, beraberinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul ile öğle saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 Km/sa), güneydoğu kesimlerde güney yönlerden (30-50km/sa) esmesi bekleniyor.