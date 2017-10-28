İstanbul'da bulutlu hava akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da, Türkiye'nin batı kesimlerinde bugün akşam saatlerinden sonra Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı belirtilmişti.
Yapılan son değerlendirmelere göre, Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay çevreleri ve Şanlıurfa'nın merkez ve doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Çanakkale, Osmaniye çevreleri ile Aydın'ın batı, İzmir'in güney, Balıkesir'in batı ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli(21-50 mm) olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2-4 derece artacağı, Marmara ile güney kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, zamanla Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Andolu'nun kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden, Marmara'nın kuzeyi ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
"İSTANBUL 10 DERECENİN ALTINA İNER"
Prof.Dr. Orhan Şen Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul'a soğuk hava uyarısında bulundu.
— Orhan Şen (@TemizHava) October 28, 2017
— Orhan Şen (@TemizHava) October 28, 2017
29 EKİM'DE HAVA NASIL OLACAK?
Üç büyük ilimizde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında hava;
İstanbul’da ilk saatlerde görülecek sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.
Ankara’da sabah saatlerinde görülecek sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
İzmir’de Cumartesiyi Pazar’a bağlayan gece görülecek yağışların sabah ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
30.10.2017 Pazartesi: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli (50-75 km/saat) esmesi bekleniyor
Salı gününden hafta sonu na kadar iç ve batı kesimlerde yağış beklenmezken, yağışlı havanın kuzey ve doğu kesimlerde etkili olması bekleniyor.
Beklenen soğuk hava, güney kesimlerde görülecek kuvvetli yağışlar ve kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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