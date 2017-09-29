İstanbul'da yağışlı havanın gün içerisinde mola vermesi ardından gece saatlerinde yeniden kuvvetlenerek özellikle boğaz çevresi ile Anadolu Yakası'nda pazar sabah saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli şekilde yağması bekleniyor. Yağışla birlikte rüzgarında da kuzeyli yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Tekirdağ, Düzce, Sinop, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde 40-70 km/sa), eseceği tahmin ediliyor.