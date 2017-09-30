Türkiye, bugünden itibaren Batı bölgelerinden başlamak üzere yağışlı havanın etkisi altına girecek. Pazartesi gününe kadar sürecek yağışlar, Trakya ve Marmara Bölgesi'nde etkili olacak.

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji ve AKOM'dan dün peş peşe yapılan açıklamalarla yağış ve fırtınaya karşı vatandaşlar uyarılmıştı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Muğla, Sinop, Ankara, Eskişehir, Erzurum, Kars, Ardahan, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli, İstanbul'un kuzey kesimleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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