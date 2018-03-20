Hava durumu çimento ihracatını da etkiledi

TÇMB'den yapılan yazılı açıklamada, 2017 yılına ilişkin üretim ve ihracat verileri paylaşıldı. Buna göre, Birlik üyelerinin toplam çimento üretimi 2017'de yaklaşık 81 milyon ton oldu. Bu dönemde toplam üretimin yaklaşık 8 milyon tonu ihraç edildi.

Geçen yılın ilk çeyreğinde çimento iç satışları, ocak ve şubat aylarındaki zorlu kış koşulları sebebiyle düşüş gösterdi. Satışlar, mayıs ayında yükselişe geçti. Aralık ayında ise hava şartlarının olumlu seyretmesi ile satışlarda aylık yüzde 57'lik artış yaşanırken, bu, yıllık artışın da beklentilerden yüksek çıkmasına sebep oldu.