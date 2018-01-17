Hava durumu konusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden vatandaşlara uyarılar yapılıyor. Havanın nasıl olacağını sorgulayan milyonlarca vatandaş, şehirlerinde havanın nasıl olacağını ve İstanbul'a ne zaman kar yağacağını internette araştırıyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji'den hava durumu tahminleri.

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Sivas, Yozgat ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, gece saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına(60-90 KM/SAAT) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu Meteoroloji tahminlerine göre 18 Ocak Perşembe günü karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nin Kuzey ve Doğusu İçin Uyarı!

Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçmesi, Kırklareli çevrelerindeki yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak.

Kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği bölgede, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kırklareli çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Bölgede rüzgarın genellikle güney ve güneybatıdan orta, akşam saatlerinden itibaren batı ile güneybatı yönlerinden kuvvetli ve kısa süreli fırtına, gece saatlerinden sonra Marmara kıyılarında kuzeybatı yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Bolu Çevrelerindeki Yoğun Kar Yağışına Dikkat!

Yarın (18.01.2018 Perşembe) Bolu çevrelerinde görülecek yağışların Bolu merkezde kuvvetli kar (10-20 cm), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar (20-50 cm) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

Düzce Çevrelerindeki Kuvvetli Kar Yağışına Dikkat!

Yarın (18.01.2018 Perşembe) Düzce çevrelerinde görülecek yağışların Kaynaşlı, Gölyaka, Yığılca ve Çilimli ilçelerinde kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don

Ülkemizin Büyük Bir Bölümünde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınanın Etkili Olması Bekleniyor

Bugün (17.01.2017 Çarşamba) ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde etkisini arttırması beklenen rüzgarın, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege’de güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi, gece saatlerinden itibaren 988 hPa’lık derin alçak basınç merkezinin ülkemizde etkili olmasıyla 18.01.2018 Perşembe günü batı kesimlerden başlayarak doğuya doğru ülkemizin büyük bir bölümünde önce güney, zamanla yurdun iç ve batı kesimlerinde kuzeybatı, doğu kesimlerde kuzeydoğu yönlerden rüzgarın kuvvetli, yer yer fırtına (60-80 km/saat , yer yer 100 km/saat ) şeklinde etkili olması bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 19.01.2017 Cuma günü de Akdeniz bölgesi, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ülkemizin büyük bir bölümünde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

olayı) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(60-80 KM/SAAT), Gece saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına(70-90 KM/SAAT) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi

Çok bulutlu, Çanakkale'nin güney ilçeleri ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra Trakya'nın yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa), gece saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına(70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C , 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve batı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(60-80 km/saat), gece saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına(70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C , 14°C

Çok bulutlu, güney ilçeleri ile gece saatlerinden sonra il geneli yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve batı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(60-80 km/saat), gece saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına(70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL °C , 14°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve batı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(60-80 km/saat), gece saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına(70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KIRKLARELİ °C , 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve batı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(60-80 km/saat), gece saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına(70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Ege Bölgesi

Çok bulutlu, Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa), gece saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına(70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C , 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren güney ve batı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C , 11°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren güney ve batı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İZMİR °C , 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren güney ve batı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UŞAK °C , 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren güney ve batı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi

Çok bulutlu, Antalya ve Adana'nın doğu ilçeleri, Osmaniye, Hatay ve K.Maraş çevreleri ile gece saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren batısı ile Doğu Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C , 16°C

Çok bulutlu, doğusu ile gece satlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı

ANTALYA °C , 17°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren doğusu ile gece satlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı

KAHRAMANMARAŞ °C , 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu

MERSİN °C , 15°C

Çok bulutlu, gece satlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı

İç Anadolu Bölgesi

Çok bulutlu, doğu kesimleri ile gece saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri yağmurlu, Yozgat ve Sivas çevrelerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C , 7°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ESKİŞEHİR °C , 7°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

KAYSERİ °C , 7°C

Çok bulutlu, hafif olmak üzere yağmurlu

SİVAS °C , 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu

Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz Bölgesi

Çok bulutlu, kıyı kesimler ile gece saatlerinden sonra bölge geneli yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C , 6°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu

DÜZCE °C , 12°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu

SİNOP °C , 11°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ZONGULDAK °C , 14°C

Çok bulutlu, yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Çok bulutlu, Çorum, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C , 11°C

Çok bulutlu

GİRESUN °C , 13°C

Çok bulutlu, hafif yağmurlu

SAMSUN °C , 14°C

Çok bulutlu

TRABZON °C , 13°C

Çok bulutlu, hafif yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah saatlerinde yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C , 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

ERZURUM °C , -2°C

Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı, sabah saatlerinde sisli

HAKKARİ °C , 2°C

Çok bulutlu akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

VAN °C , 2°C

Çok bulutlu gece saatlerinden sonra kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C , 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C , 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C , 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİİRT °C , 7°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına, Doğu Akdeniz'de fırtına, Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Karadeniz

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 (40-60 km/sa), gece batı kuzeybatıdan 7 ila 9 (75-90 km/sa); Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zamanla 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz'de akşam saatlerinden sonra 3,0 ila 4,0 m. 2,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

Marmara Denizi

Hava Durumu: Çok bulutlu, doğusu aralıklı ve yağmurlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yarın öğle saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa) akşam saatlerinden sonra 7 ila 9 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, gece 2,5m, ila 3,5m. Görüş: orta, yağış anında zayıf.

Ege Denizi

Hava Durumu: Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6 zamanla 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, zamanla 2,0 ila 3,0, gece 4,0m, Görüş: orta, yağış anında zayıf.

Akdeniz

Hava Durumu: Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden sonra 6 ila 8, gece 7 ila 9 (75-90 km/sa), Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, 2 ila 4 (10-30 km/sa) akşam 4 ila 6, gece 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, zamanla 3 ila 4,0m, Görüş: orta, yağış anında zayıf.

Van Gölü

Hava Durumu: Parçalı zamanla çok bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.

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