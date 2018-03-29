Hava durumu için Meteoroloji'den son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji'nin bugün yayınlamış olduğu hava durumu tahmin raporunda hava sıcaklığının hissedilir derecede (4-12) düşmesi bekleniyor. Öte yandan bazı bölgeler için de kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı yapıldı. İşte Meteoroloji 29 Mart 2018 hava durumu tahmin raporu...
KUVVETLİ YAĞIŞ, KUVVETLİ RÜZGAR VE TOZ TAŞINIMI
Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı dışında tüm yurdun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Sakarya, Mersin, Adana, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bugün Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Bu gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (4-12 derece arasında) düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarin ise Marmara ve Ege'de kuzey yönlerden, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 km/sa) ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Bugün Marmara’nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bilecik), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Denizli, Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya’nın kuzey, iç ve doğu ilçeleri, Adana ve Mersin’in kuzey kesimleri ile Niğde ve Kayseri’nin güney ilçelerinde (Ulukışla, Çamardı, Yahyalı, Tomarza, Develi) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-90 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, hortum riski ve ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Bu gece saatlerinden itibaren yurdumuzun iç ve doğu bölgelerinde beklenen kuvvetli güney ve güneybatı (lodos) yönlerden rüzgarın, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamlar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda gece saatlerine kadar orta kuvvette toz taşınımı hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Marmara Bölgesi
Çok bulutlu, doğusu ile Balıkesir ve İstanbul çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde bu gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BİLECİK °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA °C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
Ege Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Akdeniz Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Göller Yöresinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Adana, Mersin ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-90 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz' de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Hatay çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli (21-50 Kg/m2), yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-90 kg/m2.) olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli (21-50 Kg/m2) yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-90 kg/m2) olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli (21-50 Kg/m2) yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-90 kg/m2) olması bekleniyor.
İç Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Karadeniz Bölgesi
Batı Karadeniz
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde bu gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ARTVİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇORUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TUNCELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
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