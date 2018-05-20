Ankara'da bir anda başlayan şiddetli yağış, yerini doluya bıraktı. Ankara'da sabah saatlerinden bu yana bulutlu olan hava, yerini bir anda yağışa bıraktı. Şiddetli yağışın ardından bazı bölgelere dolu yağarken, bazı bölgelerde ise yağış nedeniyle seller oluştu.

Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!

Son Radar bilgilerine ve yapılan değerlendirmelere göre, önümüzdeki iki saatlik periyotta (15.30-17.30 TSİ) Ankara il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

20.05.2018 15:20-20.05.2018 18:00

İşte bazı vatantaşların Twitter paylaşımları:

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Çankırı, Kastamonu'nun doğusu, Sivas'ın batısı ve Yozgat'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Çankırı, Kastamonu'nun doğusu, Sivas'ın batısı ve Yozgat'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, yerel su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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