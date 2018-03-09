Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bolu, Düzce, Eskişehir, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Elazığ çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin ve Rize'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Ordu, Giresun, Hakkari, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Trabzon'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı ise iç ve doğu kesimlerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli olarak (30-60 km/sa), güneydoğu kesimlerde yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İŞTE METEOROLOJİ'DEN GELEN ÖNEMLİ UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Ordu, Giresun, Hakkari, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Trabzon'un batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu''nun kuzey ve batısında kuvvetli olarak (30-60 km/sa), güneydoğu kesimlerde yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rize'de Çok Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu gece saatlerinden sonra Rize çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 mm) sağanak yağmur, 1500 m üzeri yüksek kesimlerinde yoğun kar (20 cm üzeri) yağışı bekleniyor. Rüzgarın da yarın kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Yarın (Cuma) gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Artvin'de Çok Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinde sonra Artvin çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 mm) sağanak yağmur, 1500 m üzeri yüksek kesimlerinde yoğun kar (20 cm üzeri) yağışı bekleniyor. Rüzgarın da kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bugün (Cuma) gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Osmaniye ile Hatay'ın Dörtyol, Erzin, Hassa ve Payas İlçelerinde Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Osmaniye ile Hatay’ın Erzin, Dörtyol, Hassa ve Payas ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın da Osmaniye ile Hatay çevrelerinde güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bugün (Cuma) sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, heyelan, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Karadeniz'in Doğusunda Fırtına Bekleniyor!

Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın sabah ve öğle saatlerinde batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve denizcilerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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