Meteoroloji'den gelen hava durumu tahminleri İstabulluları yine şoka uğratacak. Bugün hafif sağanak yağışlı geçmesi beklenen İstanbul'da, Cuma günü hava sıcaklığı 16 dereceye kadar düşerek kuvvetli sağanak yağışı da beraberinde getirecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere mevzi sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kocaeli, Bursa, Yalova ve Kütahya çevrelerinin hafif olmak üzere mevzi sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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