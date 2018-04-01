Meteoroloji'nin yaptığı son hava durumu tahminlerine göre, birkaç gündür yaşanan bahar havası bu akşamdan itibaren batı bölgelerden yerini yağmura bırakacak. Yağışlı hava ile birlikte 1-2 derecelik sıcaklık düşüşü de yaşanacak. Yağışlar yarın da etkili olacak. İşte Meteoroloji'nin günlük hava durumu tahminleri ve il il detaylar.
İSTANBUL VE İZMİR'E KRİTİK UYARI!
Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara ve Kuzey Ege ile İzmir, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Edirne ve çevresinde etkili olmaya başlaması, akşam saatlerinde ise İstanbul ve İzmir başta olmak üzere batı bölgelerimizdeki birçok ilde etkili olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimleri ve zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kuzey Ege ile İzmir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ, 25°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
İZMİR, 23°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 25°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA, 21°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
MERSİN, 22°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, gece saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 22°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
KAYSERİ, 21°C
Parçalı bulutlu
KONYA, 22°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, zamanla batısının çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
KASTAMONU, 21°C
Parçalı bulutlu
SİNOP, 15°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK, 23°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE, 20°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN, 25°C
Parçalı bulutlu
TOKAT, 22°C
Parçalı bulutlu
TRABZON, 18°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI, 13°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM, 13°C
Parçalı bulutlu
MALATYA, 19°C
Parçalı bulutlu
VAN, 12°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 23°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP, 22°C
Parçalı bulutlu
MARDİN, 20°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA, 25°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Marmara ve Ege'de fırtına bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, zamanla batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı, doğusu güney ve güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,5 ila 3,5m, Görüş: Orta, fırtına anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyi sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa), Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), kuzeyinde 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde, Dalga:3,0 ila 4,0m Görüş: İyi, fırtına anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, batısı zamanla parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatı, doğusu ilk saatlerde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.
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