Meteoroloji'nin yaptığı son hava durumu tahminlerine göre, birkaç gündür yaşanan bahar havası bu akşamdan itibaren batı bölgelerden yerini yağmura bırakacak. Yağışlı hava ile birlikte 1-2 derecelik sıcaklık düşüşü de yaşanacak. Yağışlar yarın da etkili olacak. İşte Meteoroloji'nin günlük hava durumu tahminleri ve il il detaylar.

İSTANBUL VE İZMİR'E KRİTİK UYARI!

Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara ve Kuzey Ege ile İzmir, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Edirne ve çevresinde etkili olmaya başlaması, akşam saatlerinde ise İstanbul ve İzmir başta olmak üzere batı bölgelerimizdeki birçok ilde etkili olması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimleri ve zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ, 28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kuzey Ege ile İzmir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ, 25°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR, 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 25°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA, 21°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

MERSİN, 22°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, gece saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 22°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KAYSERİ, 21°C

Parçalı bulutlu

KONYA, 22°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla batısının çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KASTAMONU, 21°C

Parçalı bulutlu

SİNOP, 15°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK, 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE, 20°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN, 25°C

Parçalı bulutlu

TOKAT, 22°C

Parçalı bulutlu

TRABZON, 18°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI, 13°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM, 13°C

Parçalı bulutlu

MALATYA, 19°C

Parçalı bulutlu

VAN, 12°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 23°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP, 22°C

Parçalı bulutlu

MARDİN, 20°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA, 25°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Marmara ve Ege'de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, zamanla batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı, doğusu güney ve güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,5 ila 3,5m, Görüş: Orta, fırtına anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyi sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa), Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), kuzeyinde 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde, Dalga:3,0 ila 4,0m Görüş: İyi, fırtına anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, batısı zamanla parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatı, doğusu ilk saatlerde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

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