Haftasonu için tatil planı yapanlara uyarı geldi. Meteoroloji'den gelen tahminlere göre 17 Mart Cumartesi günü parçalı açık güneşli bir hava beklenirken, 18 Mart Pazar günü kuvvetli yağışların olması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki hava durumu raporu...

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu değerlendirmelerine göre; Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece ve yarın (Cumartesi)sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da haftasonu planı yapacaklar dikkat! 17 mart Cumartesi günü hava sıcaklığı 20 derece iken, Pazar günü hava sıcaklığı 18 dereceye düşecek. Pazar günü kuvvetli yağış İstanbul'a geri geliyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da haftasonu planı yapacaklar için önemli uyarı bulunmuyor. 17 Mart Cumartesi günü hava sıcaklığı 17 derece iken Pazar günü 19 derece olacak.

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir'de haftasonu için plan yapacaklar dikkat! 17 Mart Cumartesi günü hava sıcaklığı 23 derece iken, Pazar günü hava sıcaklığı 20 dereceye kadar düşecek. Sağanak yağış Pazar gününden itibaren başlayacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER