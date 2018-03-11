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İstanbul'da sis kabusu! Yağışlar yurdu terk etti, sıcaklıklar artıyor

İstanbul'da sis kabusu devam ediyor! Meteoroloji, hava durumu tahmin raporunu yayımladı. İstanbul'da geceden beri etkili olan sis, deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor. Aynı zamanda etkili olan sisin, Pazartesi sabahı da devam edeceği tahmin ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre ise ülkemiz genelinde yağışların beklenmediği ve sıcaklıkların 2-4 derece artış göstereceği belirtildi. İşte hava durumu raporu

11.03.2018 - 09:31 | Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünün hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayınlanan raporda ülkemiz genelinde yağışların beklenmediği ve 2-4 derece arasında sıcaklıkların artacağı belirtilirken rüzgarın da genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor. İşte 11 Mart Meteoroloji hava durumu tahmin raporu ve bölge bölge hava durumu...

HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.

İSTANBUL'DA YOĞUN SİS DEVAM EDECEK

Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu tahmin raporunda İstanbul'da bu sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde sisin etkili olacağı belirtildi. Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olan sis ve pus, Pazartesi sabahı da etkili olacak.

Marmara Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BİLECİK °C17°C

Parçalı ve az bulutlu

BURSA °C21°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C16°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C13°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C16°C

Parçalı ve az bulutlu

AYDIN °C21°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C21°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C17°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Bölgesi'nde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C23°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C22°C

Parçalı ve az bulutlu

KAHRAMANMARAŞ °C20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MERSİN °C21°C

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C15°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C17°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRŞEHİR °C16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C18°C

Parçalı ve az bulutlu

Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C15°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C19°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C12°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C15°C

Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ARTVİN °C13°C

Parçalı ve çok bulutlu

GİRESUN °C14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C15°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C12°C

Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C7°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

IĞDIR °C15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C16°C

Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BATMAN °C18°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C18°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C18°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C16°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Fırtına beklenmiyor.

Karadeniz

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, batısı gece saatlerinde yer yer puslu,

Rüzgâr: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı, doğusu güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde;

Dalga: 0,5 ila 1,5m,

Görüş: İyi, pus anında orta.

Marmara

Hava Durumu: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli,

Rüzgâr: Güney ve güneybatı, öğle saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde;

Dalga: 0,5 ila 1,0m,

Görüş: İyi, sis anında zayıf.

Ege

Hava Durumu: Az bulutlu,

Rüzgâr: Kuzey Ege'de güney ve güneybatı, güneyi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde

Dalga: 0,5 ila 1,5m,

Görüş: İyi.

Akdeniz

Hava Durumu: Az bulutlu,

Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Orta Akdeniz'de 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde,

Dalga: 0,5 ila 1,5m, Orta Akdeniz'de 2,0m

Görüş: İyi.

Van Gölü

Hava Durumu: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli,

Rüzgâr: Batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde,

Dalga: 0,25 ila 0,5m,

Görüş: İyi, sis anında zayıf.

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