Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünün hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayınlanan raporda ülkemiz genelinde yağışların beklenmediği ve 2-4 derece arasında sıcaklıkların artacağı belirtilirken rüzgarın da genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor. İşte 11 Mart Meteoroloji hava durumu tahmin raporu ve bölge bölge hava durumu...
HAVA DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.
İSTANBUL'DA YOĞUN SİS DEVAM EDECEK
Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu tahmin raporunda İstanbul'da bu sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde sisin etkili olacağı belirtildi. Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olan sis ve pus, Pazartesi sabahı da etkili olacak.
Marmara Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Ege Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Bölgesi'nde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı yer yer çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Karadeniz Bölgesi
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Parçalı yer yer çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA DURUMU
Fırtına beklenmiyor.
Karadeniz
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, batısı gece saatlerinde yer yer puslu,
Rüzgâr: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı, doğusu güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde;
Dalga: 0,5 ila 1,5m,
Görüş: İyi, pus anında orta.
Marmara
Hava Durumu: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli,
Rüzgâr: Güney ve güneybatı, öğle saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde;
Dalga: 0,5 ila 1,0m,
Görüş: İyi, sis anında zayıf.
Ege
Hava Durumu: Az bulutlu,
Rüzgâr: Kuzey Ege'de güney ve güneybatı, güneyi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde
Dalga: 0,5 ila 1,5m,
Görüş: İyi.
Akdeniz
Hava Durumu: Az bulutlu,
Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Orta Akdeniz'de 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde,
Dalga: 0,5 ila 1,5m, Orta Akdeniz'de 2,0m
Görüş: İyi.
Van Gölü
Hava Durumu: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli,
Rüzgâr: Batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde,
Dalga: 0,25 ila 0,5m,
Görüş: İyi, sis anında zayıf.
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