Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir ve Balıkesir kıyıları ile gece saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakasının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Edirne'nin güney ilçeleri ve Gelibolu yarımadasında, gece saatlerindeyse Çanakkale ile Edremit Körfezi çevresinde yer yer kuvvetli (21-40 kg/m2) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Batı ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
İKİ ÖNEMLİ UYARI
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Kuzey Afrika kaynaklı toz oluşumunun kuvvetli hava akımları ile taşınarak sabah ilk saatlerden itibaren Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile skşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu'da etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar, yağış alan yerlerde çamur yağışları) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yurdun kuzeybatısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların; akşam saatlerinde Edirne'nin güney ilçeleri ve Gelibolu yarımadasında, gece saatlerindeyse Çanakkale ile Edremit Körfezi çevresinde yer yer kuvvetli (21-40 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile zamanla Çanakkale ve İstanbul'un Avrupa yakasının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Edirne'nin güneyi ve Gelibolu yarımadasında, gece saatlerindeyse Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney kesimlerde öğle saatlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah ilk saatlerden itibaren toz taşınımı tahmin ediliyor.
BİLECIK °C, 19°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 14°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde güneyinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Avrupa yakası sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İzmir ve Balıkesir kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; gece saatlerine kadar güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DENIZLİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer sağanak yağışlı
MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de sabah ilk saatlerden itibaren toz taşınımı tahmin ediliyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
BURDUR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde toz taşınımı tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerden itibaren toz taşınımı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Sinop ve Kastamonu kıyılarının sisli geçmesi bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor.Sabah saatlerinde Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
GİRESUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sisli
TRABZON °C, 17°C
Parçalı sabah saatlerinde çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BITLIS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
DIYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
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