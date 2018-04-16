Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi. Son bir haftadır parçalı ve çok bulutlu hava durumunun görüldüğü İstanbul için Meteoroloji sağanak yağışlar için uyardı. İşte İstanbul için gelen uyarılar...

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün hava; parçalı ve az bulutlu, bölgenin batısı akşam saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) esmesi bekleniyor. İşte 5 günlük tahmin...

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık, bu gece saatlerinden itibaren batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı önemli bir değişlik olmayacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor

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