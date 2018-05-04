Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller Yöresi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir, Bilecik, Konya, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Habertürk TV Meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel'in aktardığı bilgilere göre, haftasonu hava kapalı olacak. Bursa ve çevresinde yağış geçişleri bekleniyor. İstanbul'da pazartesi ve salı günü için beklenen yağışların gökgürültülü sağanak yağış olması tahmin ediliyor.
HAFTASONU HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da haftasonu hava parçalı bulutlu. Cumartesi ve pazar sisin etkili olması bekleniyor. Pazar öğleden sonra hava açacak.
Ege ve Akdeniz bölgesinde hava çoğunlukla 30 derecelerde. Yağışlar yarın etkili olmaya başlayacak. Antalya'da haftasonu etkili olacak yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı, güney kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Balıkesir ve Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BURSA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı, zamanla iç kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege' nin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller Yöresinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 33°C
Parçalı bulutlu
MERSIN °C, 31°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas, Konya, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
KONYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
NİĞDE °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
SİNOP °C, 17°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
GİRESUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu
TOKAT °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri ile Erzincan çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
AĞRI °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
IĞDIR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
VAN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; yer yer sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatı, batısında doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu sisli, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,75 ila 1,5m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: : Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzey ve kuzeybatıdan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
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