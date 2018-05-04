Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller Yöresi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir, Bilecik, Konya, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Habertürk TV Meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel'in aktardığı bilgilere göre, haftasonu hava kapalı olacak. Bursa ve çevresinde yağış geçişleri bekleniyor. İstanbul'da pazartesi ve salı günü için beklenen yağışların gökgürültülü sağanak yağış olması tahmin ediliyor.

HAFTASONU HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da haftasonu hava parçalı bulutlu. Cumartesi ve pazar sisin etkili olması bekleniyor. Pazar öğleden sonra hava açacak.

Ege ve Akdeniz bölgesinde hava çoğunlukla 30 derecelerde. Yağışlar yarın etkili olmaya başlayacak. Antalya'da haftasonu etkili olacak yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, güney kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Balıkesir ve Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı, zamanla iç kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege' nin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller Yöresinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 33°C

Parçalı bulutlu

MERSIN °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas, Konya, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

NİĞDE °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

GİRESUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu

TOKAT °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri ile Erzincan çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

AĞRI °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

IĞDIR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

VAN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; yer yer sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatı, batısında doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu sisli, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,75 ila 1,5m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: : Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzey ve kuzeybatıdan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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