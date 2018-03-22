Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünün hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan hava durumu tahmin raporunda Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiği belirtildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji il il hava durumu tahmin raporu...
METEOROLOJİ 21 MART HAVA DURUMU RAPORU
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Kütahya, Ankara, Eskişehir ve Çankırı ile gece saatlerinden itibaren İzmir, Kuzey Ege kıyıları, Aydın kıyı kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklığının Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte 4 ila 10 derece azalacağı, güneybatı kesimlerde kuvvetli güneyli rüzgarla birlikte 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, güneybatı kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Güney ve İç Ege, İç Anadolu'nun güneybatısı ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli(40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bugün (Perşembe) Marmara'nın kuzey ve batısı ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney ve İç Ege, İç Anadolu’nun güneybatısı ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden toz taşınımı ve deniz ulaşımında aksamalar başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Bugün (Perşembe) sabah saatlerinde Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde azalama, yer yer hafif çamur şeklinde yağış) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU RAPORU
Marmara Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölge genelinin, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kırklareli çevrelerinin, gece saatlerinde Edirne, Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçelerinin hafif olmak üzere yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin batısında sabah saatlerinde yer yer toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, gece batı kıyıları hafif yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmurlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer hafif yağmur ve sağanak yağışlı
Ege Bölgesi
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah Kütahya çevrelerinin, gece saatlerinden itibaren İzmir, Kuzey Ege kıyıları ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneydoğu, gece saatlerinden itibaren kıyılarında güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Güney ve kıyı kesimlerinde bu sabah saatlerinde yer yer toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİESAR °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
Akdeniz Bölgesi
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısının iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin batısında sabah saatlerinde yer yer toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
BURDUR °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
MERSİN °C, 21°C
Parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzeybatısının yer yer hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AKSARAY °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer hafif yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer hafif yağmurlu
KONYA °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
Karadeniz Bölgesi
Batı Karadeniz
Parçalı çok bulutlu, batısı ile öğleden sonra bölge genelinin yer yer hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, yer yer hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, yer yer hafif yağmur ve sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Artvin çevrelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
GİRESUN °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
Parçalı zamanla kuzeyinin çok bulutlu, gece saatlerinde Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZİNCAN °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
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