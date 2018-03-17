Havanın bahar günleri yaşattığına aldanıp haftasonu için tatil planı yapanlara Meteoorloji'den uyarı geldi. Son yapılan tahminlere göre 17 Mart Cumartesi yani bugün İstanbul başta olmak üzere tüm ülkede güneşli bir hava etkili olacak. Ancak 18 Mart Pazar yani yarın için kötü haber var. Yarın ülkenin batısında gökgürültülü ve kuvvetli yağışların olması bekleniyor. Yağışlı havanın Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun batısından Çarşamba gününe kadar etkili olacağı öngörülüyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki hava durumu raporu...

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu değerlendirmelerine göre; Ülke geneli genellikle parçalı ve az bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece artacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle güney ve güneybatı, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden hafif zamanla orta kuvvette, Marmara, Ege ve akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den bugün için bir de uyarı geldi. Öğle saatlerinden itibaren batı bölgelerimizde başlayacak olan rüzgarın Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı (lodos), Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da haftasonunu değerlendirmek isteyenlere bugün için iyi yarın için ise kötü haber var. Bugün öğle saatlerinde lodosun etkili olacağı, ancak çok büyük bir olumsuzluğa yol açmayacağı tahmin ediliyor. Güneşli bir günün yaşanacağı İstanbul'da hava sıcaklığının da öğle saatlerinde 20 dereceyi bulması bekleniyor. Ancak yarından itibaren Marmara Bölgesini etkisine alacak yağışlı hava dalgasının İstanbul'da da gökgürültülü yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da haftasonu için önemli bir uyarı bulunmuyor. Hava sıcaklıkları Ankaralılara bahar mevsimini yaşatacak. Yarından itibaren Marmara ve Ege'de etkili olması beklenen yağışlı havanın Ankara'ya Salı günün ulaşması öngörülüyor.

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir'de haftasonu uyarısı yarın için geçerli. Bugün hava sıcaklıklarının 24 dereceye ulaşacağı İzmir'de yarın sıcaklıklarda bir değişikilik gözlenmezken gökgürültülü yağmurun etkili olması bekleniyor. Kuvvetli yağmurun ancak Çarşamba güü etkisini kaybetmesi ve güneşli havanın etkili olacağı öngörülüyor.

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