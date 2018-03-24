Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarılarının ardından beklenen yağmur İstanbul'da etkisini sabah saatlerinde gösterdi.

Sabah saatlerine işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar sağanak yağmur sürpriziyle karşılaştı. Soğuk havanın etkili olduğu İstanbul'da yağışlar hafta içi de devam edecek.

Pazartesi günü İstanbul çok bulutlu olsa da salı ve çarşamba günü gökgürültülü ve sağanak yağışlı bir hava İstanbulluları bekliyor.

İstanbul'un birçok ilçesinde etkili olan sağanak yağış yapılan uyarılara rağmen bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

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