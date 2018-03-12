Meteoroloji'den gelen son hava durumu değerlendirmelerine göre; gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Balıkesir, İzmir ve İstanbul çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Akdeniz'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 KM / SAAT) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da hava durumu parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağış beklenmektedir. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı 16 derece ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar, Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren bölgenin batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul için 5 günlük hava durumu tahminlerine bakılırsa 13 Mart Salı ve 15 Mart Perşembe günü kuvvetli yağışların yeniden geleceği tahmin edilmektedir.

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