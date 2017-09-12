Dünya çapında kronik solunum hastalıklarının başlıca nedeni olan astım günümüzde 360 milyon kişiyi etkiliyor. Görülme sıklığı her geçen gün artan astımın en önemli nedenleri arasında ise başta hava kirliliği geliyor. Astımın her 10 yılda bir görülme sıklığının yüzde 50 oranında arttığını söyleyen Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. William Checkley, “Rakamlar 2017 yılında dünya çapında 540 milyon kişinin astımdan etkileneceğini gösteriyor” dedi.

HAVA KİRLİLİĞİ BİRÇOK HASTALIĞIN TEMEL SEBEPLERİ ARASINDA



Özellikle sanayide ve trafiğe çıkan araç sayısında yaşanan artış hava kirliliğinin de artmasına neden oluyor. Küresel bir sorun olan hava kirliliği birçok hastalığın da temel sebepleri arasında yer alıyor. Astımın da hava kirliliğinden etkilenen hastalıkların başında geldiğini söyleyen Doç. Dr. William Checkley, “Astımın görülme sıklığı her 10 yılda bir yüzde 50 artıyor” dedi.

Küf, polen, evcil hayvanların salgı ve tüyleri, ev tozu akarları, hava kirliliği ve sigara gibi alerjenlere maruz kalınması astım sıklığını arttırdığını anlatan Doç. Dr. William Checkley, “Zaten astım hastası olan insanlarda bu alerjenlere maruz kalınması solunum yollarında iltihaba, solunum yollarının etrafındaki yumuşak dokuların kalınlaşmasına ve mukus salgılanmasına neden oluyor” dedi.

Özellikle hırıltı, sık öksürme, hızlı nefes alıp verme, göğüs sıkışması, boyun ve göğüsün içeri doğru çekilmesi gibi belirtilerin astım açısından ciddiye alınması gereken belirtiler olduğunu anlatan Doç. Dr. William Checkley, “Hayatı tehlikeye atabilecek ciddi belirtiler ise konuşma zorluğu, mavi dudak veya tırnaklardır. Bu durumda mutlaka hastaneye başvurulmalıdır” diye konuştu.

ASTIMLILARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN 7 MADDE

Astımın özellikle gelişmiş toplumlarda daha hızlı artış gösterdiğini hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hişam Alahdab, “İyi haber, çocukluk çağı astımlarının yaklaşık yüzde 80’i erişkin çağa gelindiğinde kendiliğinden ortadan kayboluyor” dedi. Dr. Alahdab, astım hastalarının asla yapmaması gerekenleri ise şu şekilde sıraladı.



1. Sigara içmeyin. İçiyorsanız da bırakmak için yardım alın.



2. Hava kirliliği olmayan yaşam ortamlarını seçmeye çalışın.



3. Alerjinizin olduğunu bildiğiniz önlenebilir alerjenlerden uzak durun.



4. Güçlü kokuları evden uzak tutun. Parfümlü sabun, şampuan veya losyonlardan kaçının. Tütsülerden uzak durun.



5. Astımlı kişinin yatak odasında özel düzenlemeler yapın. Toz tutacak halı, kilimleri kaldırın. Tüylü koltukları, minderleri ve fazla yastıkları kaldırın. Yatak takımlarınızı toz geçirmeyen nevresim takımları ile kaplayın. Çarşaf ve nevresim takımlarını sık sık, çok sıcak suda yıkayın ve güneşte kurutun.



6. Evinizdeki havayı temiz ve taze tutmak için pencereleri sık açın.



7. Astım ilaçlarını kendiniz kesmeyin.