İş-Yaşam

Hava savunmasının milli 'Hisar'ı

27.09.2017 - 17:17 | Güncelleme:

Türkiye'nin hava savunmasında alçak ve orta irtifa ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması amacıyla yürütülen HİSAR projelerinin testlerinden başarılı sonuçlar alındı

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    Kara Kuvvetleri Komutanlığının alçak ve orta irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere milli imkanlar kullanılarak geliştirilen Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) ve Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-O) projelerine yönelik çalışmalar devam ediyor. HİSAR-A ve HİSAR-O, sabit ve döner kanatlı hava araçlarının, seyir füzelerinin, insansız hava araçlarının ve havadan karaya atılan füzelerin imhasını sağlıyor. Söz konusu tehditleri HİSAR-A 15 kilometre, HİSAR-O 25 kilometre menzile kadar etkisiz hale getirebiliyor.

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    Projeler kapsamında alt sistem entegrasyon test faaliyetleri tamamlanarak sistem seviyesi geliştirme ve test sürecine başlandı. HİSAR sistemlerinin testleri, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin katılımlarıyla ASELSAN ve ROKETSAN tarafından Aksaray'da gerçekleştirildi. Bu kapsamda, HİSAR projelerinde sistemlerden ilk kez dik atış yapıldı ve 360 derece koruma özelliği başarıyla test edildi. HİSAR projeleri kapsamında uçuşlu (hedef uçak) ve atışlı testler gerçekleştirildi.

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    Yüksek manevra yapan HİSAR füzelerinin kontrol ve güdüm yeteneklerinin beklentileri karşıladığı kampanyada, ilkdefa HİSAR sistemlerinin radar, komuta-kontrol ve atış kontrol, elektro-optik ve haberleşme unsurları da yer aldı. Böylece, sistem seviyesi entegrasyon ve testlere yönelik önemli ilerlemeler kaydedildi. Hedef uçak, hedef tespit ve takip, komuta ve atış kontrol, füzeye yönelik ara safta güdüm testleri başarıyla yapıldı.

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    100'ÜN ÜZERİNDE YERLİ ÇÖZÜM ORTAĞI

    HİSAR alçak ve orta irtifa hava savunma füze sistemi projeleri, ASELSAN'ın sistem çözümlerinden sorumlu ana yükleniciliğinde yürütülüyor.

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    Bu kapsamda sistem ve alt sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, kullanılacak haberleşme, radar, elektro-optik, atış kontrol, komuta kontrol, füze ara safta güdümü için veri bağı, terminal güdüm için arayıcı başlık çözümleri ASELSAN sorumluluğunda yapılıyor.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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Yorumlar 64
  • Misafir 24 Kasım 2017 Cuma 15:16
    mustafa koç suikaste uğradı, altay tankını geliştirdiği ve seri üretime geçmeyi hedeflediği için... bunu görmeyen insanlar var hala ülkede
  • Misafir 12 Kasım 2017 Pazar 13:59
    TAI Bravo , motoru üretmişsin tebrikler. Zorlu senide tebrik ederiz li-ion piller ve buyuk yatırımlar için. Gelişimi sadece buradaki fotolar zannedenler , büyük güzellikler daha sonra gelecek...!
  • Misafir 12 Kasım 2017 Pazar 20:28
    2023 demi bor yiycez 2023'te
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