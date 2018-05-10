24 Haziran seçim haftasında da birçok vatandaş özellikle 22 Haziran Cuma gününden itibaren seçim seyahatleri başlayacak. Başka bir kentte ikametgahı olup oy kullanacak olanlar otogarda ve sınır kapılarında da hareketliliğe neden olacak.
Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Cuma, cumartesi ve pazar seçmenlerin memleketlerine dönüş yolculuğunda artışlar yaşanacak. Özellikle oy vermek için cuma günü Bayrampaşa Otogarı'nda da hareketlilik yaşanması bekleniyor. Otogarda seyahat edenlerin büyük çoğunluğunu seçmenler oluşturacak.
SEÇİM SEYAHATLERİ YOĞUNLUĞA YOL AÇACAK
Yurt içi ve yurt dışından da uçak seferlerinde seçim seyahatleri yapılacak. Seçimlerde oy kullanacak olan tatil için yurt dışında olan seçmenlerinde dönüşlerini seçime göre ayarlaması havalimanlarında yoğunluğa yol açması bekleniyor.
Kaydı İstanbul dışında olan seçmenlerin cuma gününden itibaren memleketlerine dönüş için özellikle Atatürk Havalimanı Dış ve İç Hatlar Terminali'ne akın edecek. Yurtdışında bulunan vatandaşlardan sadece oy kullanmak için Türkiye'ye geleceğini söyleyenler de var. Türk yolcular oy verme işlemi için yurda geliş ile yurt içi ve yurt dışı uçuşlarını planladı.
BİLET FİYATLARI ARTTI
Kaydının olduğu kentte oy kullanacak vatandaşların yurt içi ve yurt dışından gelişlerini özellikle cuma ve cumartesine bırakması uçak biletlerinde talep artışına yol açtı. Buna oy verdikten sonra uçuşunu planlayanların da eklenmesiyle bilet fiyatları da talep artışına paralel olarak yükseldi.
Havayolları yolcuların oy kullanma süreçlerini kolaylaştırmak adına biletlerdeki değişiklikleri ücretsiz yaparken özellikle cuma ve cumartesi günü seçmenlerin seyahatleri bilet fiyatlarını artırdı.
15 Haziran baz alındığında 22 Haziran'da aynı uçuş saatinde bilet fiyatlarının 2 veya 3 katına çıkan uçuşlar oldu.
KARŞILAŞTIRMALI BİLET FİYATLARINDAN BAZILARI ŞÖYLE
15 HAZİRAN CUMA
THY saat 15:15 Trabzon-İstanbul: 169 TL
THY saat 00:25 Bodrum-İstanbul:129 TL
THY saat 18:45 Londra-İstanbul:140 Pound
Pegasus saat 14.35 Trabzon-İstanbul:190 TL
Pegasus saat 15:30 Bodrum-İstanbul:105 TL
Pegasus saat 14.00 Londra-İstanbul:334 TL
Onur Air saat 08:20 Trabzon-İstanbul:284 TL
Atlasglobal saat 07:25 Trabzon-İstanbul:231 TL
22 HAZİRAN CUMA
THY saat 15:15 Trabzon İstanbul: 352 TL
THY saat 00:25 Bodrum-İstanbul:271 TL
THY saat 18:45 Londra-İstanbul:200 Pound
Pegasus saat 05:05 Trabzon-İstanbul:352 TL
Pegasus saat 15:30 Bodrum-İstanbul:341 TL
Pegasus saat 14.00 Londra-İstanbul:858 TL
Onur Air saat 08:20 Trabzon-İstanbul:352 TL
Atlasglobal saat 07:25 Trabzon-İstanbul:321 TL
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