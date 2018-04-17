Kahramanmaraş Havalimanı'ndan Kahramanmaraş- Ankara seferinin yapması planlanan, uçak, saat 06.00'daki kalkış öncesi 158 yolcu bindi. Yolcular uçağa alındıktan sonra ön kapının kapanmadığı fark edildi. Bunun üzerine yolcular, uçaktan indirilirken, arızanın giderilmesi için İstanbul'dan uzman ekip çağrılması istendi. Kapıdaki arıza, gelen teknisyenler tarafından giderilince yolcular, 5 saat sonra uçağa tekrar alındı. Koltuklarına yerleşen ve uçuşu zamanında gerçekleştirilemeyen yolcular, bu kez de saat 11.00 sıralarında, "Uçuş ekibinin mesaisi doldu" denilerek, uçaktan indirilmek istendi.
UÇAĞA POLİSLER GİRDİ
Uçuşun zamanında yapılamaması nedeniyle öfkelenen yolcular, uçuş ekibine tepki gösterdi. Bu anlar ise yolcular tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yolcuların kabin ekibine yönelik tepkisi sürerken, uçağa polisler girdi. Bir yolcu, "Sizi neden gönderiyorlar? Burada polislik bir olay yok. Burada terör falan yok. Sabah saat 05.00'ten beri bekletiyorlar" diye tepkisini dile getirdi. Polisler ise yolculara güvenliği sağlamak için uçakta olduklarını söyledi.
Bu sırada uçağa gelen görevli ile bazı yolcular arasında da tartışma çıktı. Yolculardan uçaktan inmelerini isteyen görevli, "Otobüs çağıracağız. Adana'da alternatif 2 seferimiz var saat 18.55'te. Bütün yolcumuzu oraya transfer edeceğiz" dedi.
Bir başka görevli ise "Meydan müdiresi, uçuşa şu an izin vermiyor. Lisansı görmek istiyormuş yani yetkili kişi mi uçağı tamir etti, yoksa yetkisiz bir kişi mi tamir etti; diye. Kaptan kararıyla biz görev süremizi 2 saat uzatabiliyoruz. 2 saatin sonuna da ulaştık şu anda" diye konuştu.
Yolcular, ikna edilerek, uçaktan indirildi. Bazı yolcular, işlemlerinin ardından çevre illerdeki havaalanlarına yönlendirilirken, bazıları da Ankara'ya yarın gitmek üzere hava yolu şirketi tarafından kendileri için ayarlanan otellere götürüldü. Tüm yolcular, 7 saatlik bekleyişin ardından 13.00'te Kahramanmaraş Havalimanı'ndan ayrıldı.
ASKER: CEZA ALMA İHTİMALİM ÇOK YÜKSEK
Ankara'da vatani görevini yaptığını belirten Muhsin Bayrak isimli yolcu ise babasının cenazesi nedeniyle Kahramanmaraş'a mazeret iznine geldiğini söyledi. Bayrak, "Sabah 08.00'de Ankara'da olmam gerekiyordu. Akşam 05.00'e kadar ulaşamazsam ceza alma ihtimalim çok yüksek" dedi.
ŞİRKET YETKİLİSİ: MESAİSİ DOLAN UÇUŞ EKİBİ KESİNLİKLE UÇAMAZ
Olaya ilişkin açıklama yapan yetkili, uçağın ön kapısında teknik arıza meydana geldiğini belirterek, şunları söyledi:
"Yolcular bindikten sonra uçağın ön kapısı teknik arıza nedeniyle kapatılamadı. Bunun üzerine 5 saat gecikme verildi. İstanbul'dan Kahramanmaraş'a gelen uçakla 1 teknisyen geldi ve arıza giderildi; ancak bu defa da uçuş ekibinin mesaisi dolduğu için 158 yolcu uçaktan indirildi. Uluslararası Havacılık Kuralları'na göre, mesaisi dolan uçuş ekibi kesinlikle uçamaz. Yolcularımızın rezervasyonları yarın sabah saat 06.00'da kalkacak Ankara uçağı için yenilendi. İsteyen yolcularımız da tüm masraflar şirketimizce karşılanmak üzere en yakın havaalanlarına yönlendirildi."
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