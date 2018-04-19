İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan öğlen saatlerinde havalanan bir uçağın pilotunun, Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne yaptığı anons dikkat çekti.



Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, havalandıktan sonra 600 metrelerde karşısına kuş sürüleri çıkan pilot,oto pilottan çıkarak manevra yaparak olası bir tehlikeyi önledi. Pilotun o anlarla ilgili Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile yaptığı konuşmalar da ortaya çıktı.

KUŞLARLA ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI

Kuşlara çarpmamak adına manevra yapan pilot, "Sürüler var oto pilottan çıkıp manevra yapmak zorunda kaldık bilginiz olsun. Kalktıktan sonra 2 bin feet'e (600 metre) geçerken belki 50 tane büyük kuş sürüsü çıktı karşımıza aynı filmlerdeki gibi, oto pilottan çıkıp manevra yapmak zorunda kaldık demin kalkan uçakları uyarırsanız iyi olur" bilgisini paylaştı. Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlisi de, "Anlaşıldı efendim Gökçen Kule'yi uyaracağım" cevabını verdi. En çok uçaklara çarpan kuş türlerinin başında martı ve leylekler geliyor. Yaklaşık 6 kilogramlık bir kuşun saatte 300 kilometre ile giden uçağa çarpma etkisi 550 kilogramlık kuvvete eşdeğer olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor.

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