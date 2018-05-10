Üsküp'ten İstanbul'a gelen Türk Hava Yolları'nın TK1004 sefer sayılı THY'nin Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı bugün saat 11:43'de Atatürk Havalimanı'nın Florya-Ataköy yönündeki pistine iniş için yaklaştığı sırada kuşa çarptı. Uçağın pilotu, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne çarpmayı bildirdi.



THY pilotu, "Efendim son yaklaşmada kuş çarptı. Pist içinde düşmüş olabilir. Kontrol edilmesini sağlar mısınız" anonsunda bulundu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, THY uçağı sorunsuz şekilde iniş yaparken pistte kontrol sırasında THY'nin 1018 sefer sayılı Priştina ve SV259 sefer sayılı Suudi Arabistan Havayolları'nın Medine'den İstanbul'a gelen uçakları da pisti pas geçmek zorunda kaldı. Kontrolörler inişteki uçaklara kuş tehlikesiyle ilgili bilgiler verdi.

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