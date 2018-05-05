Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2012 ile 2017 yılları arasında İstanbul'daki havalimanlarına geliş ve gidiş yapan uçaklarla taşınan kargo miktarı 4 milyon 659 bin 351 ton oldu.
Atatürk Havalimanı'nda 2012'deki tüm iç ve dış hat seferleriyle 543 bin 506 ton olan taşınan kargo yükü, 2013'de 630 bin 678'e yükseldi. Havalimanında 2014'te icra edilen tüm seferlerde 728 bin 485, 2015'te 790 bin 744, 2016'da ise 918 bin 136 tonluk kargo trafiği meydana geldi.
Geçen yıl eylül ayının sonuna kadar ise iç hatta seferlerinde 25 bin 926, dış hat seferlerinde 757 bin 817 olmak üzere 783 bin 743 ton kargo Atatürk Havalimanı'na geliş ve gidiş yapan uçaklarla taşındı.
Böylece 6 yıllık dönemde 4 milyon 395 bin 292 ton kargonun uçaklara yüklenip boşatılması bu havalimanında gerçekleştirildi.
- 2016'da 63 bin ton kargo taşındı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 2012-2017'de düzenlenen geliş ve gidiş seferlerinde toplam 264 bin 59 ton kargo yükü nakledildi. Söz konusu havalimanından 2012'de taşınan yük 28 bin 62 ton olurken 2013'te bu miktar 32 bin 884 ton olarak kayıtlara yansıdı.
2014 yılında 39 bin 446 olan taşınan kargo miktarı, 2015'te 50 bin 869'ya, 2016 ise 63 bin 46 tona yükseldi. Geçen yıl eylül ayının sonuna kadar havalimanı merkezli seferlerle 49 bin 752 ton kargonun taşındığı tespit edildi.
Türkiye genelindeki tüm havalimanlarından 2012 ile 2017'de icra edilen geliş ve gidiş seferleriyle taşınan kargo miktarı 5 milyon 16 bin 991 ton olarak hesaplandı.
Böylece bu dönemde yurttaki tüm havalimanlarından icra edilen hava trafiğiyle oluşan kargo yükünün yaklaşık yüzde 92'sinin İstanbul'daki havalimanlarından yapılan uçuşlarla taşındığı belirlendi.
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