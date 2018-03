Yeni nesil havalimanları beraberinde yeni konsepti de getiriyor. Artık havalimanları, sadece seyahatlerin başlayıp bittiği noktalar olmayacak. Hatta uzun bir süre yaşam merkezi rolü üstlenen bir önceki nesil meydanlar yerlerini ‘City Airport-Havalimanı Şehri’ olarak duyuran konseptlere bırakacak gibi görünüyor. İGA Havalimanı İşletmesi tarafından inşa edilen, ‘İstanbul Yeni Havalimanı’nda benzer bir çalışma olduğunun altını çizmekte fayda var. Benzer bir proje de bugünlerde Norveç’in başkenti Oslo Havalimanı’nın yanında yaklaşık 4 milyon metrekarelik bir alanda hayata geçirilecek. Amaç, yolcuların daha geniş mekânlarda, çok daha fazla imkânlar sunan ticari alanlarda kaliteli ve verimli vakit geçirmesini sağlamak. HT Cumartesi'nden Güntay Şimşek'in haberi...

‘Oslo Havalimanı Şehri’ni tasarlayan mimarlık firmaları HapticArchitects ve Nordic Office of Architecture, projede şoförsüz araçlardan havalimanı pisti manzarası sunan büyük yüzme havuzlarına kadar ilginç deneyimler sunmayı amaçlıyor. Bütün araçlar ve sistemlerde yenilenebilir enerji kullanılacağı gibi çevre binalara, topluluklara veya şehirlere de enerji satma kapasitesine sahip ilk ‘enerji pozitif’ havalimanı şehri olması hedefleniyor. Burada üretilen enerjiyle uçaklara uçuş öncesi uygulanan buz çözme; ‘de-icing’ işlemlerinin de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yüksek hızlı tren sistemleri de dâhil olmak üzere, tüm araçların elektrikle çalışacağı havalimanı şehrinde, yolcuların havalimanına ulaşması toplu taşıma araçlarıyla beş dakikadan fazla sürmeyecek ve merkez de araçlardan arındırılacak. Çevresindeki yollar ise sürücüsüz araç teknolojisi denemelerinin yapıldığı bir alan olarak kurgulanacak.

Ayrıca iş dünyası için otel, mağaza, ofis ve karma ticari alanların yanı sıra eğlence ve spor aktivitelerine de yer verilecek. Böylece ziyaretçilerine, rakiplerine nazaran daha kentsel bir hissiyat sunacak. İnşaatın ilk aşamasının 2019 veya 2020’de başlaması planlanırken, ilk binaların 2022’de hizmete girmesi, projenin ise 30 yılda tamamlanması öngörülüyor.

İstanbul Airport City

İstanbul Yeni Havalimanı projesi içinde yer alacak, alışveriş ve yaşam merkezi İstanbul Airport City’nin ise oteller, ofisler, alışveriş merkezleri, sosyal tesisler, hastaneler, okullar ve sergi salonlarıyla birlikte yeşil, sürdürülebilir bir tasarıma sahip olması hedefleniyor. Sadece havalimanı müşterilerine değil, tüm kente hizmet vermesi amaçlanıyor. Eğitim kampuslarının bulunduğu uluslararası bir girişim ekosistemi şeklinde projelendirilmesi düşünülüyor.

‘Havalimanı Şehri’ nedir?

İlk olarak Kuzey Carolina Üniversitesi Hava Ticaret Merkezi’nden John Kasarda’nın ortaya attığı “City Airport - Havalimanı Şehri” tabiri, uluslararası camiada bilinen şekliyle de “Airport City” havalimanı arazisinden uzanan bir zeminde pek çok kalkınma projesinin buluşturulduğu alanları ifade ediyor.

10 bininci Boeing 737, Guinness’e girdi

Amerikalı imalatçı Boeing’in ürettiği 10 bininci Boeing 737 uçağı, geçtiğimiz salı günü Seattle Renton’da bulunan son montaj hattından çıktı. Bu gelişme, imalatçı için yalnızca üretilen 10 bininci uçak olma özelliği taşımıyor. Uçak fabrikadan çıktığında, Boeing 737 ailesinin “Dünyanın en çok üretilen ticari uçak modeli” olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesini sağladı.

Boeing 737 uçakları, tek koridorlu uçak pazarında, Airbus A320 ailesiyle yarışıyor. Dünyada en çok kullanılan ticari yolcu uçağı unvanını elinde bulunduran Boeing 737, piyasaya ilk çıktığı zaman havayolları tarafından beklediği ilgiyi görmemişti. Ancak imalatçı, uçakla yaptığı dünya tanıtım turunun ardından, bir anda yüzlerce sipariş almaya başladı. İlk teslimatla birlikte Boeing 737-100 model uçağın ilk kullanıcısı da 10 Şubat 1968’de Alman Lufthansa Havayolları oldu. Üretilen beşinci nesil, 10 bininci 737’de Boeing 737 MAX 8 modelinin son müşterisi ise ABD’li düşük maliyetli taşıyıcı Southwest Havayolları.

Kilometre Taşları

-İlk Boeing 737, bugün Seattle’da Museum of Flight’ta sergileniyor.

-Boeing, 2006’da 5 bininci 737’yi üreterek Guinness’e girmişti.

-Son 12 yılda, ilk 40 yılda üretilen 737’den daha çok uçak üretildi.

-Şu an ayda 47 tane 737 imal ediliyor. 2018 sonunda, üretim 52’ye çıkacak.

-Bugün itibariyle Boeing 737 teslimatını bekleyen 4 bin 600’den fazla sipariş bulunuyor.

-Halihazırda günün herhangi bir anında gökyüzünde ortalama 2 bin 800’den fazla Boeing 737 uçuyor.

-Ayrıca her 1.5 saniyede bir Boeing 737 dünyanın herhangi bir havalimanından iniş ya da kalkış yapıyor.

-Türkiye’de ise THY’de 107; Pegasus’ta 47; SunExpress’te 64 ve Corendon Türkiye filosunda 10; Tailwind’te 5 olmak üzere toplam 233 adet Boeing 737 bulunuyor.

İlk Boeing 737-100

HAVAŞ’ın da başarılarda rolü var

‘Yılın Havayolu Pazar Lideri’ seçilen airBaltic, 13 Ocak 2018’de yine bu sayfada yer verdiğimiz haberde “Dünyanın En Dakik Havayolu” olarak dikkat çekmişti. Ancak unutmamak gerekir ki, Riga Havalimanı merkezli airBaltic’in her iki başarısının arkasında da, 2010’dan bu yana yer hizmeti aldığı bir Türk şirketi olan HAVAŞ var. TAV Havalimanları çatısı altında atılımlar yaparak, yer hizmetleri sektöründe Türkiye’nin küresel markası haline gelen HAVAŞ’a, iki başarıdaki katkılarından dolayı airBaltic Havayolları teşekkür belgesi takdim etmiş. Riga Uluslararası Havalimanı’nda Türk Hava Yolları (THY), SAS, Ukrayna Havayolları, AirEuropa, UTair, Aegean Airlines, Onurair, Freebird ve Corendon Havayolları da HAVAŞ’tan hizmet alıyor.

2018’in en iyi havacıları!

Havacılık sektörünün köklü dergilerinden Air Transport World – ATW’nin her sene organize ettiği ‘Başarı Ödülleri’nin 44’üncüsü, 27 Mart’ta Dublin’de (İrlanda) yapılacak. Havayolu taşımacılığında mükemmelliği ödüllendirmek üzere yola çıkan organizasyon, 1974’ten bu yana havacılık sektöründeki şirketler ve profesyonellerine veriliyor.

ATW’nin seçtiği en iyiler şöyle:

Yılın Havayolu: AllNippon Havayolları (Japonya)

Yılın Mükemmel Lideri: Lufthansa CEO’su CarstenSpohr

Yılın Ekonomik Havayolu: AirKanada

Yılın Değerli Havayolu: NorwegianAir Servis

Yılın Havayolu Pazar Lideri: airBaltic

Yılın Havalimanı: Hong Kong Uluslararası Havalimanı

Yılın Leasing Şirketi: AERCAP

Yılın Havacılık Teknoloji Şirketi: SITA

Yılın Yolcu Deneyimi Şirketi: Cross BorderXpress

