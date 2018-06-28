Yolcular indirildi, uçakta bomba araması yapıldı

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan dün öğle saatlerinde Tunus'a annesi ile beraber uçacak olan 28 yaşındaki Ahmed H., Dış Hatlar Terminali'ndeki pasaport kontrolünden geçerek uçağına bineceği kapıda beklemeye başladı. Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, bu sırada panik atak krizi geçiren Tunuslu yolcu, biniş kapılarından birini zorlayarak aprona girdi. Ahmed H., aprona girdiği kapıya yakın olan Doha'ya uçacak QR240 sefer sayılı Katar Havayolları'nın Boeing 787 tipi uçağının önüne kadar geldi. Park halindeki uçağın iniş takımlarına çıkan Ahmed H.'yi polis kısa sürede yakaladı. Bu sırada piste gitmek üzere manevra yapan Katar uçağının pilotu da tedbir için uçağın ve yolcuların kontrolden geçirilmesini istedi.

YOLCULAR VE UÇAK ARANDI



Katar uçağı bomba uzmanı ekipler tarafından kontrol edilirken, yolcular da terminalde arandı. Hakkında araştırma yapılan Ahmed H'nin herhangi bir suça karışmadığı hem güvenlik kamera kayıtlarından incelendi. Tunuslu yolcu hakkında herhangi bir arama kararının da bulunmadığı anlaşıldı. Ahmed H.'nin herhangi bir suça karışmadığı, panik atak krizine geçirdiği tespit edildi. İfadesi alınan Ahmed H. savcılığa sevk edildi.